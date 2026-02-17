Samsun’da kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.



V.K’nin kullandığı 55 ARF 307 plakalı çimento yüklü kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde kavşak içerisinde T.D. idaresindeki 61 TD 895 plakalı ciple çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada cip sürücüsü ile yanındaki S.D. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bu arada kaza nedeniyle kamyondaki çimentoların bir kısmının yola saçılması sonucu kavşak bir süreliğine trafiğe kapandı.



Kavşak, kazaya karışan araçların ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

