GÜNCELLEME - Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek’in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yedek sürücü Ziya Çeri (39), yolcular Gökhan Akkaya (23), Ayşe Pursah (61), Sabriye Arslan (56), Zeki Arslan (57) ve Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 11 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

