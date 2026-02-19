Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:52
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

        İşletmede denetim yapan ekipler, masöz olarak çalışan C.T'nin (20) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.

        Operasyonda gözaltına alınan C.T. ile iş yerinde çalışan Z.A. (21), F.Ç. (23) ve K.G. (29), iş yeri sorumlusu H.I. (23) ve iş yeri sahibi K.I. (27) emniyete götürüldü.

