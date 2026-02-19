Canlı
        Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 19.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:42
        Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C.H'yi, saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

