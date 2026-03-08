Samsun'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Samsun'da ev almak vaadiyle bir vatandaşı "sazan sarmalı" yöntemiyle 10 milyon lira dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Atakum ilçesinde ev almak isteyen N.U, anlaştığı kişinin IBAN numarasına 10 milyon lirayı yolladı.



Aktarılan paranın gerçek satıcının hesabına geçmemesi üzerine "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını anlayan mağdur, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.



İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.



Yapılan çalışmalarda paranın şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 2 milyon liranın halen hesapta bulunduğu belirlenerek söz konusu tutara bloke konuldu.



Dolandırılan paranın izini süren ekipler, kalan 8 milyon liranın farklı hesaplara aktarıldığını belirledi. Yapılan takipte 2 milyon liranın K.K'ye, 6 milyon liranın ise farklı hesaplara yollandığı anlaşıldı.



Çalışmalar kapsamında M.Ç. olarak işlem yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesinde bu kişinin gerçek kimliğinin M.Ş.G. olduğu ve M.Ç. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik kullandığı tespit edildi.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, diğer şüphelilerin İstanbul'da olduklarını belirledi ve zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Adli işlemlerinin ardından M.Y. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



