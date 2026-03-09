Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, topladıkları para ile mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, topladıkları para ile mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi.

        Ilıca İlkokulu ve Ortaokulunda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşattı.

        Okulda "zimem kutusunda" öğrenciler ve öğretmenlerin katkıları ile 12 bin 800 lira toplandı. Toplanan para ile mahalle bakkalına giden öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde toplam 10 bin 800 lira veresiye yazılı olan defterdeki borçları ödedi, kalan 2 bin lirayı ise ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin ekmek ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması adına bakkala bıraktı.

        Mahalle bakkalı Cemal Kurt, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinliklerinin güzel olduğunu ifade ederek, "Mahallemizin öğrencilerinin yardımlaşma konusundaki hassasiyetleri bizleri mutlu etti." dedi.

        Veresiye defterindeki borçları kapatan öğrenciler, bakkalın camına "Bu bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçlar zimem uygulaması kapsamında Ilıca İlkokul ve Ortaokulu tarafından karşılanmıştır" yazılı kağıt yapıştırdı.

        Okul öğrencilerinden Songül Demirtaş, "İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve zor zamanlarında onların yanında olduğumuzu göstermek için aramızda para topladık." diye konuştu.

        6. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Öztürk ise "Topladığımız para ile borcu olanlara yardım ettik." ifadelerini kullandı.

        İlkokul ve Ortaokul Müdürü Halit Gökçe, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda hayata geçirdiği "Maarif Yüzyılı Modeli" ile öğrencilerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini çok önemsediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Bu yıl da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenmekte. Biz de okulumuzda ramazan ayının ruhunu öğrencilerimize aşılamak adına birçok faaliyet düzenledik. Öğrencilerimizle yardımlaşma ile ilgili bir etkinlik yapmak istedik. Bu konuda bizim geleneğimizde çok güzel bir uygulama var, zimem defteri uygulaması. Bu kapsamda öğrencilerimizin kendi harçlıklarından biriktirecekleri paralar ile mahalle bakkalımızdaki borç defterini kapatmayı planladık.


        Bu etkinliği ramazan ayı boyunca sürdürecektik ama öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile çok kısa sürede sonuç aldık ve mahalle bakkalımızdaki veresiye defterini kapatmış olduk. Bu şekilde çocuklarımızın hem yardımlaşma duygusunu yaparak yaşayarak öğrenmesini hem de bulunduğumuz çevredeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesini önemsiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin geleceğe dönük bu tür yardım faaliyetlerini içselleştirmesi ve ileriki hayatlarında bunları kullanıyor olması bizim açımızdan önemli bir kazanım olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Mücteba Hamanry'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamanry'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin lira ceza kesildi
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin lira ceza kesildi
        Savaşlar buzdağının görünen yüzü değil: Çevre ve sağlık uyarısı
        Savaşlar buzdağının görünen yüzü değil: Çevre ve sağlık uyarısı
        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün çifte final heyecanı
        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün çifte final heyecanı
        Zirvede kar eğlencesi: Bidonlarla kaydılar, traktörle kızak çektirdiler
        Zirvede kar eğlencesi: Bidonlarla kaydılar, traktörle kızak çektirdiler
        Multimedya ekran işleri düşürdü, APP plaka ise artırdı
        Multimedya ekran işleri düşürdü, APP plaka ise artırdı
        Türkiye'nin ilk kaz kooperatifi Samsun'da kuruldu: Hedef uluslararası pazar
        Türkiye'nin ilk kaz kooperatifi Samsun'da kuruldu: Hedef uluslararası pazar