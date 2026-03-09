Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin lira ceza kesildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 136 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:10
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.S, Ö.Ö, O.A. ile B.B'nin kumar oynadığını tespit etti.

        Ekipler, masa üzerinde bulunan 7 bin 700 liraya el koydu.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi E.Ç. hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 136 lira ceza verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

