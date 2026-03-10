Canlı
        Samsun Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano oynayacakları maçta rakiplerini yenerek tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.


        Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti.


        Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.

        Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Rayo Vallecano ile 12 Mart Perşembe günü sahalarında karşılaşacaklarını hatıtlatarak, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Çeyrek finale kalmak için Rayo Vallecano takımını geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ciddi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük. Geçen yıl kısıtlı kadroyla eğer bu takım ligde üçüncü olduysa taraftarın çok büyük desteğiyle oldu. Kimsenin kızmaya, küsmeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Herkes gelip takımını desteklesin." diye konuştu.

        Samsunspor'u tarihi günlerinde taraftarın yalnız bırakmamasını isteyen Çakır, "Taraftarlarımız Samsunpor'u bu önemli gününde yalnız bırakmasın. Stadı doldurmamız lazım. Bunun için de herkesin fedakarlık yapması lazım. Eğer buradaki maçı 1-2 farkla kazanırsak, İspanya'da turu atlayacağımıza inanıyoruz. Bizde bu inanç var. " dedi.

        Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çakır, "Jaures Assoumou'nun sakatlığı uzun sürecek. Zeki Yavru'nun de tedavisi devam ediyor. Bu karşılaşmada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları geçti. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağına teknik direktörümüz karar verecek." açıklamasında bulundu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

