        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 44 ünite kan alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Havza'da KYK yurdunda iftar sonrası kan bağışı çalışması yapıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 44 ünite kan alındı.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza Öğrenci Yurdu'nda kan bağışı aracı ile iftar sonrası bağış kabul edildi.

        Öğrenci yurdu bahçesinde konuşlandırılan kan bağış aracında 20.00 ila 23.30 saatleri arasında kan bağışı çalışması yapıldı.

        Genç Kızılay gönüllülerinin destek verdiği çalışmada iki gecede 44 ünite kan bağışı alındı.

        Kan bağışçılarına termos kupa hediye edildi, ikramda bulunuldu.

