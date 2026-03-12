Bafra'da ramazan etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Dr. Senai Demirci, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Demirci, "Oruç Psikolojisi" üzerine söyleşi gerçekleştirdi.



Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal etkilerini samimi bir üslupla anlatan yazara, vatandaşlar ilgi gösterdi.



Gecenin sonunda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Demirci'ye Çetinkaya Köprüsü'nü temsil eden rölyef tablo hediye etti.







