Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 350 sentetik ecza hapı, 86,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 10 şişe kaçak içki ve 6 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

