Samsun'da muhtarlar iftar programında bir araya geldi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Samsun'da görev yapan muhtarlarla buluşan Tavlı, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.



Muhtarlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Tavlı, "Muhtarlarla birlikte Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Hep birlikte vatandaşımıza yönelik hizmetlerde sizlerle el birliğiyle, birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.





Muhtarların mahallelerin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalıştığını aktaran Tavlı, "Vatandaşın huzuru, güvenliği olmadan tarım olmaz, sanayi olmaz, turizm olmaz. Bu doğrultuda sizler öncelikle kolluk birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalara destek verdiniz mahalle muhtarlarımız olarak." açıklamasında bulundu.



Kentte eğitim ve sağlık yatırımlarının da sürdüğünü dile getiren Tavlı, Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere çeşitli ilçelerde sağlık altyapısının güçlendirildiğini, eğitim alanında da 17 ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımlar bulunduğunu kaydetti.



Tavlı, Salıpazarı Barajı, tarımsal sulama yatırımları ve hayvancılıktan bitkisel üretime kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü, Vezirköprü, Havza, Kavak, Terme, Tekkeköy, Çarşamba ve Yakakent'te yeni sanayi, üretim ve lojistik projelerinin hayata geçirildiğine işaret etti.



Samsun'un Karadeniz Bölgesi ve kuzey Anadolu'nun üretim merkezi olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Tavlı, hızlı tren ve sanayi yatırımlarının da bu sürece katkı sağlayacağını kaydetti.



Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurumlarının yetkilileri, davetliler ve muhtarlar katıldı.

