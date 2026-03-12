Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Havza ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Havza ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.


        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlanarak milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından video gösterimi yapıldı. Okulun özel eğitim sınıfının etkinliği, öğrenciler tarafından ve oratoryo ve tiyatro gösterisi ile müzik dinletisi sunuldu.

        Programa, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Garnizon Komutanı Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile diğer protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı
        İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı
        Samsun'da muhtarlar iftar programında bir araya geldi
        Samsun'da muhtarlar iftar programında bir araya geldi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
        Samsun'da 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Ortaokul öğrencileri atıkları doğaya değil DOA'ya atıyor
        Ortaokul öğrencileri atıkları doğaya değil DOA'ya atıyor