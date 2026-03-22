        ASFED Genel Başkanı Yılmaz Havza'da gençlerle buluştu

        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Genel Başkanı Osman Yılmaz, Havza'da gençlerle bir araya geldi.

        Giriş: 22.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Yılmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında ASFED Havza İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.

        Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yerel ekonomiyi kalkındırmanın, gençleri desteklemek ve gençlerin ilçeden ayrılmasının önüne geçmek olduğunu belirterek, "Gençlerimizin önünü açmak onlara daha iyi bir gelecek sunmak adına her türlü işbirliğine açığız ve destek vermeye hazırız." dedi.

        Gençlere bulundukları yerlere sahip çıkmaları çağrısında bulunan Yılmaz, "Sizin bulunduğunuz yereler sahip çıkmanız geleceğimiz ve güçlü Samsun için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        ASFED Samsun Şubesi İl Başkan Yardımcısı ve Havza HASİYAD Başkanı Aydın Kaya da gençlerin doğdukları yerde üretmeleri ve çalışmaları için mücadele ettiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Havza ve bölgede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, ziyaret sonunda Yılmaz'a plaket takdim edildi.

        Ziyarete AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Cürel, Havza Güreş Ağası Yahya Ayan, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, muhtarlar ve gençler de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Dubai'de konut satışları düştü
        Dubai'de konut satışları düştü
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt

        Benzer Haberler

        Down Sendromu Farkındalık Haftası'nda sporcular renkli çoraplarla kürek çek...
        Down Sendromu Farkındalık Haftası'nda sporcular renkli çoraplarla kürek çek...
        Ölümlü motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
        Ölümlü motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Samsun'da Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi
        Samsun'da Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi
        İlkadım'da bayramlaşma programına yoğun katılım
        İlkadım'da bayramlaşma programına yoğun katılım
        Canik'te Ramazan bayramı bayramlaşması
        Canik'te Ramazan bayramı bayramlaşması