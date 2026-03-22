ASFED Genel Başkanı Yılmaz Havza'da gençlerle buluştu

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Genel Başkanı Osman Yılmaz, Havza'da gençlerle bir araya geldi.



Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Yılmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında ASFED Havza İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yerel ekonomiyi kalkındırmanın, gençleri desteklemek ve gençlerin ilçeden ayrılmasının önüne geçmek olduğunu belirterek, "Gençlerimizin önünü açmak onlara daha iyi bir gelecek sunmak adına her türlü işbirliğine açığız ve destek vermeye hazırız." dedi.



Gençlere bulundukları yerlere sahip çıkmaları çağrısında bulunan Yılmaz, "Sizin bulunduğunuz yereler sahip çıkmanız geleceğimiz ve güçlü Samsun için çok önemli." ifadelerini kullandı.



ASFED Samsun Şubesi İl Başkan Yardımcısı ve Havza HASİYAD Başkanı Aydın Kaya da gençlerin doğdukları yerde üretmeleri ve çalışmaları için mücadele ettiklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Havza ve bölgede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, ziyaret sonunda Yılmaz'a plaket takdim edildi.



Ziyarete AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Cürel, Havza Güreş Ağası Yahya Ayan, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, muhtarlar ve gençler de katıldı.

