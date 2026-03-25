        Samsunspor lige odaklandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, kalan 8 maçın hepsini kazanmak istediklerini söyledi.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl UEFA Konferans Lig'inde ilk 16'ya kalarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

        UEFA Konferans Ligi defterini kapattıklarını anlatan Çakır, "Hedefimizdeki Avrupa defterini kapattıktan sonra artık Türkiye Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklandık. Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası'nı çok kısa bir hedef olarak görüyoruz. Çünkü önümüzde sadece 3 maç kaldı. Biz Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Bunu bu sene yaşadık ve Avrupa'da, Türkiye'de ses getirdi Samsunspor. İnşallah bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için de daha çok mücadele edeceğiz." diye konuştu.




        - "8 maçta 24 puana talibiz"

        Önlerinde 8 maç kaldığını kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

        "Kalan 8 maçtaki 24 puana talibiz. Çünkü ligde hedefimiz ilk beş takım arasında olmak. Onun için de mücadele edeceğiz. Bunu yapacak da gücümüz var. Çünkü yeni hocamızla, sakat oyuncularımız iyileştikten sonra bu ışığı görüyoruz. Bunu hocalarımızla, futbol direktörümüzle, başkanımızla konuşuyoruz. 'Neden olmasın?' diyoruz. O yüzden bu hafta Konyaspor maçını çok önemli görüyoruz. Konyaspor ve Rizespor maçlarını eğer kayıpsız geçersek bu hedef üzerinde devam edeceğiz. Bu arada bu hedeflere koşarken mutlaka taraftara çok ihtiyacımız var."

        Çakır, Türkiye Kupası'nda ise rakiplerinin Trabzonspor olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Kupası'ndaki rakibiz de Trabzonspor. Trabzonspor'u geçersek Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibi ile eşleşeceğiz. Umarım hem Süper Lig'deki ilk 5 hedefimiz hem de kupadaki hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ederiz. Sakat olan Afonso Sousa da iyileşti. Sousa'da önümüzdeki maçlarda oynamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ntcham'ın ufak bir sakatlığı var onu Konyaspor maçına yetiştirmeyi çalışıyoruz. Satka'nın üçüncü el tarak kemiğinde kırık tespit edildi ve ülkesinde ameliyat edildi. Jaures Assoumou'nun ise sakatlığı devam ediyor." diye konuştu.

        Çakır, Alman teknik direktör Thomas Reis'in Samsunspor ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, açıklamayı çok talihsiz bulduğunu da sözlerine ekledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"

        Havza'da Çanakkale Deniz Zaferi fotoğraf sergisi açıldı
        Suat Çakır: "İlk 5 için, ligde kalan 24 puanın tamamına talibiz"
        Kırmızı ışıkta kaza: 4 yaralı
        Canik Belediyesi'nden aile ekonomisine katkı: Atıklar kazanca dönüşüyor
        Ata Çocuklu miniklere su tasarrufu farkındalığı
        Otomobil 10 metre aşağıya uçtu: 1 yaralı