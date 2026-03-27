Samsun'da özel gereksinimli öğrenciler için farkındalık etkinliği düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli öğrencilere yönelik sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.



Bafra Gençlik Merkezi, Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini misafir etti.



Gençlik merkezinin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda öğrenciler için yüz boyama, plastik ok atma, parkur oyunları ve çeşitli sportif etkinlikler yapıldı.



Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, langırt oynayarak keyifli vakit geçirdi.



Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, özel gereksinimli gençlerle gülüp eğlendiklerini ve unutulmaz anlar biriktirdiklerini belirterek, "Farklılıklarımızla güzeliz, birlikte daha güçlüyüz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlıyoruz. Onların yüzündeki bir tebessüm bizim için her şeyden daha kıymetli." ifadelerini kullandı.







