        Samsun'da Astorya ile İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi hizmete girdi

        Samsun Büyükşehir Belediyesince "uçan sinema projesi" Astorya ile İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Giriş: 27.03.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İlkadım ilçesi İstiklal Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un önemli bir ihracat kenti olduğunu söyledi.

        Samsun'un 2025 yılında 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracatının bulunduğunu belirten Ağar, "Organize sanayi bölgeleriyle, endüstri bölgeleriyle, serbest bölgesiyle, küçük sanayi siteleriyle Samsun başarıyor. Bu çerçevede bu alanlarda yapılan çok çok önemli yatırımlar, hizmetler var. Bu bölgelerin, ulaşımın, lojistiğin geliştirilmesi, şehir hastaneleriyle, araç parklarıyla, makine parklarıyla Samsun her geçen gün güzel hizmetler sunan bir şehir haline geldi." dedi.

        Vali Orhan Tavlı ise meydanların şehirlerin kimliği olduğuna dikkati çekerek "19 Mayıs ve istiklal şehri Samsun'umuzda inşa edilen meydanın ismi, hassasiyetleri ve bu alanı şehrimizin tarihine, kültürüne yakışır şekilde modern ve estetik kimliğe kavuşturan çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini tebrik ediyorum." diye konuştu.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da İstiklal Meydanı'nın ferah bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

        Samsun'da başladıkları işi projelendirip bitirdiklerini dile getiren Muş, "İnanılmaz bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Şehrin sanayisi çok ciddi noktaya gelecek. Dışarıdan gelen yatırımcılar, şehrin içerisinde bulunan mevcut firmaların kapasitelerini artırması, Samsun'un önüne koyduğumuz ihracattan yüzde 2 pay alma hedefine inşallah bizi kavuşturacak." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da Astorya ile İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi'nin kente hayırlı olmasını diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "İstiklal Madalyası olan Samsun'a İstiklal Meydanı olması gerekir" düşüncesiyle 27 dönümlük alanı meydan olarak kente kazandırdıklarına işaret ederek İstiklal Meydanı'nda Samsun Tanıtım Merkezi ile izleyicilere gerçek uçuş hissi yaşatmayı hedefleyen Astorya Projesi'ni de hayata geçirdiklerini anlattı.

        Konuşmaların ardından Astorya ile İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
