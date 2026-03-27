Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 1792 sentetik ecza hapı, 440 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 91,5 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 3 uyuşturucu hap ve 46 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

