        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden İspanya'ya çalışma ziyareti

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik personeli, Erasmus+ projesi kapsamında İspanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

        Giriş: 30.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mera Alanlarının Yönetimi ve İyileştirilmesinde İklim Dostu Adımlar" başlıklı uluslararası proje kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisleri Fatih Kumbasar ve Elif Şahin, İspanya’daki Scientific and Technological Research Center of Extremadura (CICYTEX) kurumunu ziyaret etti.

        Ziyarette, proje çıktıları değerlendirilerek, yarı doğal mera alanları, gen bankası ve hayvancılık sistemleri yerinde incelendi.

        Ayrıca sürdürülebilir mera yönetimi ve yem bitkileri alanında teknik incelemeler yapıldı.

        Araştırmacıların edindiği deneyim ve kurulan iş birliklerinin, mera ıslahı ve yem bitkileri alanındaki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

