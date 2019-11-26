Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı Şubatta açması gereken püsküller kasımda açmaya başladı

Efsane hatta o devir bitti!

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Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi fındık ağaçlarını etkiledi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık püskülleri (erkek tozlayıcı) açmaya başladı. Normal şartlarda Şubat ayında olgunlaşan fındık püskülleri Kasım ayı sonu itibarıyla açmaya başladı. Püsküllerin sıcak havalar nedeni ile açmasına rağmen fındıkların dişi organı olan karanfillerin ise açmadığı gözlemleniyor.

Fındığın döllenebilmesi için erkek ve dişi organların aynı dönemde olgunlaşarak açması gerektiğini belirten fındık üreticileri yaşanılan durumun normal olmadığını belirtirken, rekoltenin etkilenip etkilenmeyeceği konusu ise henüz bilinmiyor.

SAMSUN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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