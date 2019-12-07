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Mülteci çocuklar için gönüllü oyuncak üretiyorlar Öğrencilerin hedefi bin oyuncak

İHA

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler gönüllü olarak ihtiyaç sahibi mülteci çocuklar için seri oyuncak üretiyor.

Mülteci çocuklar için gönüllü oyuncak üretiyorlar Öğrencilerin hedefi bin oyuncak

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler gönüllü olarak ihtiyaç sahibi mülteci çocuklar için seri oyuncak üretiyor.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Samsun esnafının bağışladığı artık kumaşlar ve elyaflar ile ihtiyaç sahibi mülteci çocuklara oyuncak üretiyor. Şu ana kadar 170 oyuncak üreten öğrencilerin hedefi ise bin oyuncak yapmak.
Gönüllü KYK öğrencileri Kızılay'ın da destekleriyle 2 gün yurt atölyesinde 2 gün ise de Samsun Kızılay şubesinde 'Mutlu Oyuncak' ismini verdikleri atölyelerde haftada 20 oyuncak yapıyor. Artık makine ile üretime geçeceklerini belirten üniversite öğrencileri bin oyuncak hedeflerine kısa sürede ulaşmayı planlıyor.

"Mülteci kardeşlerine bir gülücük ve oyuncak göndermek adına el emeği göz nuru oyuncakları üretiyorlar"
Öğrencilerin el ve iş birliğiyle emek sarf ettiklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, mülteci çocukların Samsun'daki gurbet ve muhacir kardeşleri olmak adına ve onların yüzlerine bir iyilik, tebessüm indirmek adına böyle bir faaliyet yapıyorlar. Bu gönüllük hareketi bizim bakanlığımızın bir hareketi. O hareketin ete kemiğe bürünmüş halidir. Özümüze ve kadim değerlerimize dönmek zorundayız. Karşılık beklemeden insanlara bir şeyler yapabilmeyi bilmek zorundayız. Kızlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Daha hızlı üretime geçeceğiz"
Makineleri devreye sokup daha hızlı üretime geçeceklerini söyleyen öğrenci Nisa Sık, "Samsun esnafından bağış yoluyla topladığımız artık kumaşlar ve elyaflar ile ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncaklar yapıyoruz. Şu ana kadar 170 oyuncak yapıldı. Bundan sonra makineleri devreye sokuyoruz. Daha hızlı üretime geçeceğiz" diye konuştu.
Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan öğrencilerden Melike Aydın ise "Biz burada küçük çocuklara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların yüzlerindeki gülümsemelere imza atmak adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Umarım hepimiz çocuklara destek olabiliriz" şeklinde konuştu.
Öğrenciler oyuncak üretime devam ediyor.

SAMSUN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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