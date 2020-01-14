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Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık Jinekolog Onkolog Opr. Dr. Burak Tatar Rahim Ağzı ...

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, rahim ağzı kanserinin (serviks kanseri) erken tanı ve tedavi ile önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık Jinekolog Onkolog Opr. Dr. Burak Tatar Rahim Ağzı Kanseri hakkında bilgilendirdi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, rahim ağzı kanserinin (serviks kanseri) erken tanı ve tedavi ile önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.
Rahim ağzı kanseri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, "Dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra dördüncü sıklıkta görülürken rahim ağzı kanseri (serviks kanseri); ülkemizde dokuzuncu sırada olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Rahim ağzı kanseri, nedeni tamamen aydınlatılmış bir kanser olup önlenebilir bir hastalıktır" dedi.

Rahim ağzı kanseri
Jinekolog Onkolog Opr. Dr. Burak Tatar sözlerine şöyle devam etti: "Rahim Ağzı, gebelik olduktan sonra bebeğin düşmesini ve erken doğumunu engelleyen organdır. Human papilloma virus (HPV) dediğimiz bir virüs enfeksiyonunun rahim ağzına enfekte olması sonrası kansere dönüşmektedir. Human papilloma virüsler (HPV) çok yaygın görülen, belirti göstermeyen ve oldukça bulaşıcı DNA virüsleridir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. HPV enfeksiyonlarının çoğu, belirtilere veya hastalığa neden olmaz ve kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, belirli HPV tipleri ile devam eden enfeksiyon, kanser öncesi lezyonlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu lezyonlar rahim ağzı kanserine ilerleyebilir. Rahim ağzı kanserinin yüzde 97'si bu virüs ile oluştuğu bilinmektedir. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya gelindiğinde ortaya çıkma eğilimindedir.”

Rahim ağzı kanserinin belirtileri
Dr. Burak Tatar şu bilgileri verdi: “Adet dönemleri arasında düzensiz kan lekesi veya hafif kanama, menopoz sonrası lekelenme veya kanama, cinsel ilişki sonrası kanama ve ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, artan vajinal akıntı, bazen pis kokulu, tek ya da iki bacakta şişkinlik veya geçmeyen ağrı, idrar yaparken ağrı, bu hastalığın başlıca belirtilerindendir. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi ile birlikte alınacak önlemlerle birlikte sık görülen bir hastalıktır. Bunun için mutlaka utanmadan, korkmadan yukarıda saydığımız belirtileri yaşayan kadınlar mutlaka uzman bir doktor tarafından muayene edilmesi ve tedavi sürecinin başlatılması hayati önem taşımaktadır."

SAMSUN

14 Ocak 2020 Salı

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