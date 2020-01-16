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Çocuklarda 'erken ergenlik' alarmı Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen ...

İHA

Ergenliğin, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olduğunu söyleyen Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen Oltulu, hem Türkiye'de hem de dünyada 'erken ergenliğe' daha sık rastlanmaya başladığını belirterek, "Kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşından önce ergenliğe ait belirtiler görülüyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmalı" dedi.

Çocuklarda 'erken ergenlik' alarmı Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen Oltulu: "Fast food tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olarak vücut yağ oranını artırıp erken ergenliğe neden olabilir”

Ergenliğin, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olduğunu söyleyen Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen Oltulu, hem Türkiye'de hem de dünyada 'erken ergenliğe' daha sık rastlanmaya başladığını belirterek, “Kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşından önce ergenliğe ait belirtiler görülüyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmalı” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen Oltulu, dünyada ve Türkiye'de son yıllarda erken ergenlik olguları artışa geçtiğini söyledi. Ergenlikte çocukta fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişim gözlendiğinin altını çizen Figen Oltulu, "Uzmanlar tarafından bu artıştan gıdaların içinde bulunan hormon ve katkı maddeleri, iklim değişiklikleri, kullanılan plastik malzemeler ve oyuncakların içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasallar sorumlu tutuluyor. Fast food tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olarak vücut yağ oranını artırıp erken ergenliğe neden olabilir” diye konuştu.

“Kızlarda daha sık görülüyor”
Kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşından önce ergenliğe ait belirtiler görülüyorsa çocuğun erken ergenliğe girmiş olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Figen Oltulu, “Erken ergenlik kız çocuklarında daha sıktır ve genellikle nedeni bilinmez. Ancak bazen altta yatan çok önemli bir tıbbi problem olabilir. Meme gelişimi başlayan bir kız çocuğunun yaklaşık 2 yıl sonra adet kanamaları başlar. Erkek çocuklarda ise erken ergenliğin nedeni beyin apseleri ve enfeksiyonları, beyin tümörleri, yumurtalıktestis tümörleri, böbrek üstü bezlerinin tümörleri ve hastalıkları olabilir" şeklinde konuştu.

“Erken teşhis önemli”
Erken ergenliğe giren çocukların yaşıtlarından önce büyümeye başladığını ve cinsiyet hormonlarının etkisi ile kemiklerindeki büyüme noktalarının erken kapandığını, bu nedenle yetişkinlikte boylarının kısa kalacağını vurgulayan Oltulu, “Erken ergenliğe giren çocukların ayrıca yaşıtlarına göre daha gelişkin görünmelerinin de psikososyal sorunlara yol açabiliyor. Kızların normalden erken dönemde yaşamak zorunda kaldıkları adet kanamasıyla baş etmelerinin de zor olabiliyor. Eğer altta yatan tıbbi bir problem bulunuyorsa (beyin tümörleri gibi) ve tanı konulmakta geç kalınırsa, hayati tehlikenin de söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Tanının nasıl konulacağı ve tedavi konusunda da bilgiler aktaran Oltulu şunları söyledi:
“Erken ergenlik tanısının araştırılması için fiziki incelemeden sonra kemik yaşını değerlendirebilmek adına el bilek grafisi; iç genital organları değerlendirmek içinse kızlarda pelvik ultrasonografi, ergenlikle ilgili hormon tetkikleri ve hormonal uyarı testleri yapmak gerekir. Ayrıca tanı kesinleşince hipofiz MR da çektirerek beyinde bir sorun olmadığından emin olmak gereklidir. Erken ergenliği hormonları baskılayan ilaçlar ile durdurabilir. Kızlarda 11, erkeklerde 12 yaşına kadar tedaviye devam edilir. Genellikle 28 günde bir aşı şeklinde yapılan bir ilaç kullanılır. Tedavi sonlandırıldıktan sonra normal ergenlik süreci yeniden başlamaktadır. Tedavinin ilaca karşı alerji gelişme riski dışında belirgin yan etkisi saptanmamıştır."

SAMSUN

16 Ocak 2020 Perşembe

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