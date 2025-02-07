Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı" yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı' gerçekleştirildi.

        Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Zirai Karantina Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin tarımsal alanına göre hasıla bakımından dünyada 9. sırada olduğunu söyledi.

        Çeltiğin Türkiye açısından çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Emiralioğlu, "Son 20 yılda üretimde yüzde 180'in üzerinde artış gerçekleştirdik ama hala kendi kendimize yeter değiliz. Bir miktar daha üretimimizi artırmamız lazım. Teşvik, destek ve sözleşmeli üretim modelini bu sektöre nasıl uyarlayabiliriz, üretimi daha nasıl artırabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Türkiye'nin, dünyadaki 4,4 trilyon dolarlık gayrisafi tarımsal hasılanın 68,5 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdiğini anlatan Emiralioğlu, "Toplam tarım alanı bakımından 31, hasıla bakımından ise 9. sıradayız. Yani tarımsal verimlilik anlamında ülkemiz topraklarını dünya ölçeğinde iyi kullanan bir ülkeyiz. Bu, çiftçi ve üreticimizin başarısı. Toplam tarım alanına göre arazilerimizden aldığımız verim dünya ortalamasının üzerindedir." ifadesini kullandı.

        - Doğal afetlerin 250 milyar dolarlık zararının yarısı tarım sektörüne

        Emiralioğlu, bundan sonraki yıllardaki tarımı planlarken dikkat edilmesi gereken konular olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Son 50 yılda dünya nüfusu iki kat arttı. Kentleşme yüzde 37'den 57'ye çıktı. Köyden kente kayış söz konusu. Küresel iklim krizi, iklimde değişim senaryoları artık gerçek olmaya başladı, doğal afetler beş katına çıktı. Bunun 250 milyar dolarlık zararı oldu. Bu zararın da yüzde 50'si tarım sektöründe gerçekleşti. Yani küresel iklim krizinden etkilenen en önemli sektörlerden biri, tarım sektörü oldu."

        Dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara, Türkiye'nin nüfusunun ise 105 milyona çıkmasının beklendiğine dikkati çeken Emiralioğlu, şunları kaydetti:

        "Bu, gıda talebine dayalı üretim artışı demek. Gelişen nüfus artışı ve gıda talebine karşı insanlar ülkelerinin gıda arzını karşılamaya yönelik makro tedbirler alıyor. Biz de ülkemizin kendi kendine yeterlilik ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ihracat sürecimizi geliştirmek için birtakım üretim tedbirleri almak zorundayız. Bunun için suyu merkeze alan tarımsal üretim planlaması yaptık, yeni bir destekleme modeli geliştirdik. Kredileri, hibe programlarını, sözleşmeli üretim ve argümanları tarımsal üretim planlaması çatısı altında suyu merkeze alan bir model ortaya koyduk."

        - "Sözleşmeli üretimin avantajı var"

        Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise Samsun'un Edirne'den sonra en fazla çeltik üreten ikinci şehir olduğunu ifade etti.

        Samsun'da 222 bin dekar alanda 170 bin ton çeltik üretimi yapıldığını belirten Sağlam, şunları söyledi:

        "Samsun'da en fazla üretiminin yapıldığı yer ise 150 bin tonla Bafra ilçesidir. Samsun'da sadece şekerpancarı ve kenevir üretiminde sözleşmeli tarım üretimi yapılmaktadır. 'Çeltikte de sözleşmeli tarımı nasıl yaparız?' diye Bakanlığımızın çalışması oldu. Bence sözleşmeli üretimin avantajı var. Ne kadar ürettiğini ve nereye verebileceğini bileceksin, ürettiğiniz ürün elinizde kalmayacak. Bakanlığımızın uyguladığı şekilde bir üretim olduğunda karşılıklı sözleşmelerden mutlaka bir tanesi de bizde olacak. O aşamadan sonra gerekli bütün şeylere müdahil olacağız. Sözleşmeli üretimin hem üreticinin hem de sanayicinin menfaatine olacağını düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Terme'de okul kantinleri denetlendi
        Terme'de okul kantinleri denetlendi
        Bafra Ziraat Odasında çeltik tohum çeşitleri tanıtıldı
        Bafra Ziraat Odasında çeltik tohum çeşitleri tanıtıldı
        Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
        Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
        Samsun Valisi Tavlı, ocak ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı
        Samsun Valisi Tavlı, ocak ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı
        Samsun'da Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düze...
        Samsun'da Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düze...
        Samsun'da çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi
        Samsun'da çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi