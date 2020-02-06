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910 bin 282 Samsunlu diğer illerde yaşıyor Samsun’un yüzde 81’i Samsunlu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun nüfusuna kayıtlı 910 bin 282 kişinin diğer illerde yaşadığı ve Samsun nüfusunun yüzde 81'inin Samsunlu olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun nüfusuna kayıtlı 910 bin 282 kişinin diğer illerde yaşadığı ve Samsun nüfusunun yüzde 81’inin Samsunlu olduğu açıklandı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2019 sonuçlarından, "Samsun nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri" ve “Samsun’da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu” konularında bir çalışma yaptı.
ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye’de yaşayan Samsunlu sayısı 2018 yılında 1 milyon 959 bin 890 kişi iken, 2019 yılında 16 bin 288 kişi artarak 1 milyon 976 bin 178 kişi oldu. Samsun nüfusuna kayıtlı olan 1 milyon 976 bin 178 kişinin, yüzde 53,9’una tekabül eden 1 milyon 065 bin 896 kişi Samsun il sınırları içerisinde yaşadığı, yüzde 46,1’ini karşılayan 910 bin 282 kişinin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.
Samsun nüfusuna kayıtlı olanların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk beş il 428 bin 751 kişiyle İstanbul, 89 bin 004 kişiyle Bursa, 82 bin 811 kişiyle Ankara, 46 bin 669 kişiyle Tekirdağ ve 43 bin 519 kişiyle Kocaeli oldu. En az tercih edilen 5 ilse 152 kişiyle Kilis, 255 kişiyle Karaman, 279 kişiyle Osmaniye, 296 kişiyle Adıyaman ve 307 kişiyle Ardahan oldu. Ayrıca komşu illerden Amasya’da 18 bin 355, Ordu’da 13 bin 9, Tokat’ta 4 bin 777, Çorum’da 4 bin 124 Samsun nüfusuna kayıtlı kişinin ikamet ettiği tespit edildi.
Çalışma ile 2019 yılında Samsun’da ikamet eden 1 milyon 315 bin 579 kişinin yüzde 81’i yani 1 milyon 065 bin 896 kişinin Samsun il nüfusuna, yüzde 19’unun yani 249 bin 683 kişinin ise diğer 80 ilin nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı. Samsun’da ikamet eden nüfusun Samsun hariç en fazla nüfusa kayıtlı olduğu ilk beş il, 48 bin 582 kişi ile Ordu, 40 bin 280 kişi ile Trabzon, 15 bin 413 kişi ile Amasya, 13 bin 390 kişi ile Giresun ve 12 bin 500 kişi ile Tokat oldu. İkamet için Samsun'u en az tercih eden 5 ilse 114 kişiyle Hakkari, 150 kişiyle Yalova, 201 kişiyle Tunceli, 213 kişiyle Şırnak ve 218 kişiyle Bilecik oldu.
Samsun’da ikamet eden Samsun nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 2018 yılında 1 milyon 066 bin 180 kişi iken 2019 yılında 284 kişi azalarak 1 milyon 065 bin 896 kişi oldu.

SAMSUN

06 Şubat 2020 Perşembe

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