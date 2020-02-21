İnsülin direnci: Şekerin intikamı

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, insülin direncine dikkat çekerek, “İnsülin direncini anlatmanın bir şekli de ‘şekerin intikamı’ diyebiliriz” dedi.

‘6. Karadeniz Kitap Fuarı’nda yapılan oturumda Dr. M.Emin Dinççağ, “İnsülin Direnci” konulu bir sunum yaptı. Diyabetle Yaşam Derneği üyeleri, sendikalardan üyeler, Tekkeköy’den diyabet hastaları ve fuar katılımcılarının bulunduğu sunumda insülin direnci ve ilişkili hastalıklar anlatıldı.



Şekerin intikamı

Dr. M. Emin Dinççağ, insülin direncinin magazinel bir konu gibi görüldüğünü, bu sunumun amacının, insülin direncinin bir buz dağı gibi ciddi ve asıl önemli kısmının görülmeyen kısmı olduğunu vurguladı. Dinççağ, “İnsülin direnci, tedavi edilmezse, tip 2 diyabet, obezite, genç kızlarda poliksitik over hastalığı, karaciğer yağlanması ve bazı kötü hastalıkların sebebidir. Ciddiye alınmalı ve erken tedavi edilmelidir. İnsülin direncini anlatmanın bir şekli de belki abartı olacak ‘şekerin intikamı’ diyerek tarif edelim de espri olsun. Çünkü şekerin tarihi insanlık tarihi gibi acılarla dolu, şeker kamışı planktonlarından, şekerin Amerika’daki serüveninden şeker pancarına ve mısır şurubuna kadar bilinenler, teknolojinin ve insanlığın tarihi gibi, şeker tatlı ama çok şeker tüketiminin sonu acı ve hüzünlü” diye konuştu.

Dinççağ, şeker tüketiminin kısıtlanması ve kan şekerini ani yükselten gıdalardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Karadeniz Salonunda, Zekeriya Çavuşoğlu moderatörlüğünde yapılan sunuma çok sayıda vatandaş katıldı.

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