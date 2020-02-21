İnsülin direnci: Şekerin intikamı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnsülin direnci: Şekerin intikamı

İHA

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, insülin direncine dikkat çekerek, "İnsülin direncini anlatmanın bir şekli de 'şekerin intikamı' diyebiliriz" dedi.

İnsülin direnci: Şekerin intikamı

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, insülin direncine dikkat çekerek, “İnsülin direncini anlatmanın bir şekli de ‘şekerin intikamı’ diyebiliriz” dedi.
‘6. Karadeniz Kitap Fuarı’nda yapılan oturumda Dr. M.Emin Dinççağ, “İnsülin Direnci” konulu bir sunum yaptı. Diyabetle Yaşam Derneği üyeleri, sendikalardan üyeler, Tekkeköy’den diyabet hastaları ve fuar katılımcılarının bulunduğu sunumda insülin direnci ve ilişkili hastalıklar anlatıldı.

Şekerin intikamı
Dr. M. Emin Dinççağ, insülin direncinin magazinel bir konu gibi görüldüğünü, bu sunumun amacının, insülin direncinin bir buz dağı gibi ciddi ve asıl önemli kısmının görülmeyen kısmı olduğunu vurguladı. Dinççağ, “İnsülin direnci, tedavi edilmezse, tip 2 diyabet, obezite, genç kızlarda poliksitik over hastalığı, karaciğer yağlanması ve bazı kötü hastalıkların sebebidir. Ciddiye alınmalı ve erken tedavi edilmelidir. İnsülin direncini anlatmanın bir şekli de belki abartı olacak ‘şekerin intikamı’ diyerek tarif edelim de espri olsun. Çünkü şekerin tarihi insanlık tarihi gibi acılarla dolu, şeker kamışı planktonlarından, şekerin Amerika’daki serüveninden şeker pancarına ve mısır şurubuna kadar bilinenler, teknolojinin ve insanlığın tarihi gibi, şeker tatlı ama çok şeker tüketiminin sonu acı ve hüzünlü” diye konuştu.
Dinççağ, şeker tüketiminin kısıtlanması ve kan şekerini ani yükselten gıdalardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Karadeniz Salonunda, Zekeriya Çavuşoğlu moderatörlüğünde yapılan sunuma çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Moldova'dan Türk iş adamlarına davet
YEREL HABERLER Moldova'dan Türk iş adamlarına davet
Lisede genç girişimciler yetişiyor
YEREL HABERLER Lisede genç girişimciler yetişiyor
Gasp iddiasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gasp iddiasına 3 gözaltı
Elazığ depreminde görev alan itfaiyeciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Elazığ depreminde görev alan itfaiyeciler ...
Samsun’da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği 2002-2019 yılları arasında(2019 dahil) Samsun’da üreticiye 481 milyon 534 bin 48 TL mazot ve gübre desteği verildi
YEREL HABERLER Samsun’da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre ...
“Koleranın zenginlerin kapısını çalarken yoksullarınkine uğramadığını gördük”
YEREL HABERLER “Koleranın zenginlerin kapısını çalarken ...
Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
YEREL HABERLER Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede
YEREL HABERLER FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı ...
Mor lahana üreticinin elinde kaldı Geçen sene mor lahanadan kar elde eden çiftçiler bu sene zarar etti Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Türk: “Geçen sene 4 liraya kadar satılan mor lahana bu sene 80 kuruştan gitti”
YEREL HABERLER Mor lahana üreticinin elinde kaldı Geçen sene mor ...
Müzik öğretmeni, eğitimi doğaya taşıdı
YEREL HABERLER Müzik öğretmeni, eğitimi doğaya taşıdı
Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
Ahmet Ümit okurları ile imza gününde buluşacak
YEREL HABERLER Ahmet Ümit okurları ile imza gününde buluşacak
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
Samsun'da yasa dışı bahisten 1 tutuklama, 5 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da yasa dışı bahisten 1 tutuklama, 5 adli ...
Samsun’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
YEREL HABERLER Samsun’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
Başkan Kılıç: "Engelli kardeşlerimize desteğimiz sürecek"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Engelli kardeşlerimize desteğimiz ...
Kaymakam Yıldırım sorunları dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım sorunları dinledi
‘Amisos hazinelerini’ satamadan yakalandılar 3 bin 341 adet tarihi eseri satışa çıkaramadan yakalandılar
YEREL HABERLER ‘Amisos hazinelerini’ satamadan yakalandılar 3 bin ...
Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi
Yükümlü kursiyerlere sertifika töreni
YEREL HABERLER Yükümlü kursiyerlere sertifika töreni
Çarşamba'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çarşamba'da korkutan yangın
Başkan Demir’den başarılı sporculara ödül
YEREL HABERLER Başkan Demir’den başarılı sporculara ödül
Kolesterol kontrolü hayati öneme sahip
YEREL HABERLER Kolesterol kontrolü hayati öneme sahip
Sandıkçı: “Bilinçli nesil ve sağlıklı gelecek için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Bilinçli nesil ve sağlıklı gelecek için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X