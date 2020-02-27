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Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi hizmette

İHA

Bafra Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardım Merkezi hizmet vermeye başladı.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi hizmette

Bafra Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardım Merkezi hizmet vermeye başladı.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın seçim beyannamesinde de yer alan Sosyal Yardım Merkezi ile Bafra’da her zaman üst düzeyde olan yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yenilikçi hizmet modeliyle daimi kılmak amaçlanıyor. Sosyal Yardım Merkezinin açılışının ardından açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç , “Sosyal Yardım Merkezimizde bugün itibariyle hizmet vermeye başladık. İhtiyaç fazlası ürünleri vatandaşlarımız buraya getiriyorlar. Biz de burada ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bunları vermeye çalışıyoruz. Yani verenle alanı burada buluşturup ihtiyaç sahibi olup alamayan vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti vermeye çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımıza belirli bir puanlama sistemiyle alabilecekleri ürünleri gösteriyoruz, izah ediyor arkadaşlarımız ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada ürün getiren, yardımcı olan, hayırda bulunan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu hizmeti burada bundan sonra inşallah devam ettireceğiz. Hemşehrilerimizin evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası kıyafet olur, ayakkabı, eşya gibi malzemeleri bizlere teslim etmelerini rica ediyoruz. Biz bunların gerekli bakımlarını yaptıktan sonra vatandaşlarımıza buradan teslim edeceğiz Baframızda yardımlaşma kültürü her zaman üst düzeyde olmuştur. Bafralılar paylaşmayı sever. Bafra Belediyesi olarak bizler bu gerçeğin ışığında hareket ederek bir köprü oluşturduk. Sağ elin verdiğini sol elin bilmemeli özelinde hareket ederek paylaşmanın verdiği manevi hazzı hep birlikte yaşayacağız. Emeği geçen, geçecek olan herkese teşekkür ediyorum. Sosyal yardım Merkezimiz Bafra’mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu
Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi ürün kabulünü haftanın her günü yapıyorken, ihtiyaç sahipleri; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri merkeze başvurarak ürünleri elde edebilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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