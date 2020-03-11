

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın altından yol geçiyor. 'Çıkmaz sokak' olarak adlandırılan geçit, yayalar tarafından kullanılıyor. Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını belirten mahalleli Emre Öztürk, "Evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak´ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı bina da ortaya çıktı. 8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Altından yol geçen binayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

'BİZİM İÇİN KESTİRME YOL'

Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, "Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu, değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruz" dedi.

'İLK GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRMIŞTIM'

Şerif Ay ise "Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum, bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenler de şaşırıyorlar, onlar da çözmeye çalışıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇERHüseyin KALAY

2020-03-11 08:34:37



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