Samsunlu iki firma ilki başardı

– Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, korona virüsü güvenli turizm, korona virüsü güvenli üretim belgelendirme faaliyetleri kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa belge almaya hak kazanan iki firmaya düzenlenen törenle belgeleri verildi.

TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde yürütülen belgelendirme faaliyetleri sonucunda, Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa; Poelsan Plastik San. ve Tic. A.Ş. firmasının iki fabrikası “Kovid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kapsamında “Kovid19 Güvenli Üretim Belgesi” ve bir kaplıca firması da, “Kovid19 Güvenli Turizm Belgelendirme Programı” kapsamında, “Kovid19 Güvenli Turizm Belgesi” almaya hak kazandı. Belge almaya hak kazanan firmalara belgeleri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve TSE Samsun Belgelendirme Müdür Erol Kaygı tarafından verildi.



“Örnek olmasını temenni etti”

Video konferansla aracılığıyla yapılan Samsun TSO Mayıs ve Haziran Ayları Birleştirilmiş Meclis Toplantısı’nda belgeleri taktim eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı konuşmada, “Pandemi kapsamına kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçtik. Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat, turizm ve üretim/hizmet sunum faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Turizm Bakanlığı tarafından, turizm sektörüne yönelik olarak “Kovid19 Güvenli Turizm Belgelendirme”, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız tarafından da, TSE ile birlikte Kovid 19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili çalışmaları başlatmıştır. Kovid 19 Güvenli Turizm belgelendirme faaliyetleri; konaklama tesisleri, yeme içme tesisleri, turistik taşımacılıktur operatörrehber kuruluşları kapsamaktadır. Kovid 19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgelendirme faaliyetleri ise, üretim ve hizmet sektörün de faaliyet gösteren kuruluşları kapsamaktadır. Bahse konu belgelendirme programları kapsamın da, kurum ve kuruluşlarda çalışan, üreten, hizmet alan, tedarik eden, lojistik sağlayan ve benzeri fonksiyonlar da, görev alan çalışan sağlığı ve ürün güvenliğinin sağlanarak, sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. Bu çerçevede belge alan firmaları içtenlikle kutluyorum. İnşallah bu çalışma diğer firmalarımıza da örnek olur. Çünkü önümüzdeki dönem de, her iki sertifika ulusal ve uluslararası ticaretin anahtarı olacak” dedi.



150 kriterden geçtiler

TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı ise her iki belgelendirme programının, dünya da ilklerden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Pandemi sürecini başarı ile yöneten ülkemiz, bu belgelendirme operasyonları ile de tüm dünyaya örnek oldu. Belgelendirme kriterleri kapsamın da her iki kuruluşumuz da 150’ye yakın kriter titizlikle değerlendirildi. Önümüzde ki süreçte başta ürün/hizmet alan, üreten ve tedarikçi tercihlerin de, Kovid 19 Güvenli Üretim/Hizmet Kovid 19 Güvenli Turizm Belgesine sahip kuruluşlar önemli rol oynayacaktır. Belirtilen program ve kriterler doğrultusun da, başvuruda bulunacak kurumlar da hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmeleri yapılarak uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi ve takip programlarını gerçekleştirilmek kaydı ile belgelendirme yapılmaktadır.”

