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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

İHA

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan havzasında bulunan kırsal mahallelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla, mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan havzasında bulunan kırsal mahallelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla, mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun tertiplediği toplantıya, OMÜ Ziraat Fakültesinden, Prof. Dr. Ümit Serdar, Prof. Dr. Ahmet Balkaya, mahalle muhtarları, Organik Tarım Üreticileri Birliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları ve Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği yetkilileri katıldı.
Toplantıda, Nebiyan bölgesinin en önemli ürünleri olan, fındık, kestane ve fasulye yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ile ilgili neler yapılabileceği görüşüldü. Yörenin kendine has ekolojik özellikleri nedeniyle yörede yetiştirilen ürünlerin son derece lezzetli oldukları belirtildi. Nebiyan fasulyesi ve Nebiyan kestanesi ile ilgili coğrafi işaret alınması ve marka tescili konusunda çalışmaların başlaması konusunda fikir birliğine varıldı.
Fındık konusunda bilgilendirme yapan Prof. Dr. Ümit Serdar konuşmasında, “Fındıkta verimliliğin artması için kültürel işlemlerin zamanında ve gerektiği gibi yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Fındık dip sürgünü işleminin yılda ne kadar yapılırsa o kadar verimin arttığını belirten Serdar, yılda 3 defa dip sürgünü yapıldığında verim yüzde 50’ye kadar artmaktadır” dedi.
Kestane konusunda açıklamada bulunan Prof. Dr. Ümit Serdar, kestanenin sadece meyvesinin değil, çiçeklerinden de gelir elde edilebileceğini, kestane çiçeklerinden çay yapımı konusunda araştırmalar yaptıklarını ve bu konuda DOKAP’a proje sunduklarını belirtti.
Nebiyan fasulyesi hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Balkaya, Nebiyan fasulyesinin bu yöreye ait köylerde en iyi gelişime ve kaliteye sahip olduğunu, Nebiyan fasulyesinin sadece coğrafi işaretinin değil, çeşit olarak da tescil edilmesi gerektiğini kaydetti.
Toplantıda açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İlçemiz tarım zengini bir ilçe. Bizler de bu zenginlikleri destekleyerek ön plana çıkartmak istiyoruz. Nebiyan bölgemizde yetişen fasulye, kestane, fındık bunların başında gelirken, artık ağaçlardan yerlere düşen ve ziyan olan elma ve armutları da görmek istemiyoruz, bunun içinde üniversitemizle işbirliği yaparak elma ve armut pekmezi ile elma sirkesi yapma konusunda çalışmalarımıza da başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Nebiyan Doğa Festivali’nde, yöremizin ve Nebiyan fasulyemizin reklamı çok güzel oldu. Bu yıl artık fasulyeler tarlaya ekilmeden satılmaya başlandı. Bundan önce pazar sorunu olmayan Nebiyan fasulyesi bu yörede artık daha çok ekilmeli” diye konuştu.
Toplantı sonunda kestane çiçeği çayını katılımcılara ikram eden, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu leziz tadı bizlere tattıran Prof. Dr. Ümit Serdar Hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten içerken kestane balı tadını alıyorsunuz. İnşallah desteklemelerle birlikte bu çayı tüm Türkiye’ye tattırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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