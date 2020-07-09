Samsun'da silah kaçakçılığından 4 adli kontrol

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Samsun merkezli silah kaçakçılığı ile ilgili operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra, 4 kişi de mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da polis ekipleri "6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak" suçlarına yönelik Samsun merkezli, başka illeri de kapsayan 2 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.



İfadeleri alınan 19 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Y.K., E.K., F.E., A.K. ve M.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. F.E. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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