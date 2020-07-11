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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovalamaca sırasında otomobilden polise ateş açan 4 kişi yakalandı

DHA

Kovalamaca sırasında otomobilden polise ateş açan 4 kişi yakalandı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da sürücüsünün dur ihtarına uymayıp, kaçtığı, kovalamaca sırasında polis ekiplerine ateş açılan otomobildeki 4 kişi, yakalandı. Şüphelilerden birinin oto döşemecide çalıştığı, kadın müşterinin otomobilini alıp, 3 arkadaşıyla birlikte dışarı çakarak alkol aldıkları ortaya çıktı.
Olay, perşembe gecesi İlkadım ilçesi Kefeli Kavşağı´nda meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus polisi, durumundan şüphelendiği otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ara sokaklardan devam ederek Asarcık ilçesine doğru ilerleyen otomobilden, polislere tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçtı.
ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILDI
Kayda alınan araç plakasından aracın sahibine ulaşıldı. Aracın sahibi kadın, otomobili yeni aldığını ve oto döşemeciye bıraktığı bilgisini aldı. Bu bilgiden yola çıkan ekipler, şüphelilerin O.Y. (36), A.Ö. (41), B.Ş. (37) ve R.D. (38) olduğunu belirledi. Şüpheliler, yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.
ARAÇTA KURŞUN İZİNE RASTLANILDI
O.Y.´nin evinin önünde bulunan otomobilde inceleme yapan ekipler, sağ arka tamponunda kurşun izi olduğunu ve sağ arka tekerin yedek lastikle değiştirildiğini belirledi. Müşterisinin aracını alarak alkol alan ve polis ekiplerine ateş açan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-07-11 14:27:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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