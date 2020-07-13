15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sanal Karma Sergisi açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması, toplumsal bir farkındalık düzeyi oluşturulabilmesi ve bunun mümkün olduğunca geniş bir tabana yayılabilmesi için bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, resmi ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları hem de üniversiteler gibi akademik kurumlar tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafında bir grup öğretim elemanının desteğiyle Sanal Karma Sergisi açıldı. Sergide gösterilecek sanat eserleri sayesinde, toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapılıyor.

Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sanal ortamda açılan sergide, 8 öğretim elamanın 25 sanat eseri ve tasarımı yer alıyor. Bu eserlerden biri deri üzerine minyatür rölyef, 13’ü afiş tasarımı, 11’i de tuval üzerine yağlıboya tablodan oluşuyor.

Sergi, 1324 Temmuz 2020 tarihleri arasında “https://tinyurl.com/OMU15TemmuzSergisi1” veya iki boyutlu sergi için “https://tinyurl.com/OMU15TemmuzSergi” bağlantısına tıklayarak 360 derece görüntülerle adım adım gezilebilir.

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