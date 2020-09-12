Spor yaralanmalarında merak edilen konular

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı, "Sporcu yaralanmalarında hastanın zamanında hekime başvurması, sağlık sorununun kronik hale gelmesinin önüne geçmektedir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı, spor yaralanmaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı, "Spor yaralanmaları genelde ayak bileği burkulmaları, disk travmaları ve adale yaralanmaları olarak karşımıza çıkar. Genelde futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ya da dışarıda amatör olarak top oynayan sporcuların çoğunda ayak bileği yaralanması olarak karşımıza çıkıyor.

İnsanlar ayak bileği yaralanmalarını basite alıyorlar. Ya kendi kendilerine tedavi etmeye çalışıyorlar, ya da ideal tedavi dışında tedavi olmaya çalışıyorlar. Bunlar çok doğru bir tedavi yaklaşımı değildir. Ayak bileği travmaları çok önemli bir sağlık sorunudur. Bu bir sadece doku travması değildir. Beraberinde o bölgedeki bağ, kıkırdak hasar görebilir o nedenle mevcut hastalığın kalıcı hale gelmemesi, ilerde sorun yaşanmaması için uzman bir doktor tarafından tedavi edilmelidir" diye konuştu.



Zamanında ve doğru tedavi

Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“Çünkü ayak bileği burkulmalarından sonra o bölgedeki bağlar gevşek ondan sonra en ufak bir sorunda ayak bileği dönüyor hastada. O nedenle ciddi ve doğru tedavi yaptırmaları gerekiyor ki daha sonra hastalarda bu problem tekrar etmesin. Bu sağlık sorununu yaşayanların bir hekime başvurmaları ve doğru şekilde tedavi ettirmeleri gerekiyor. Hastaların durumuna göre 1 hafta ila 10 gün geçici alter uygulaması yapıyoruz. Bunun yanı sıra uygun ayak bileklikleri var onları veriyoruz. Gerekirse bir egzersiz programıyla ayak bileğini güçlendiriyoruz. Ayak travmalarında ise ön çapraz bağ, iç yan bağ, dış yan bağ ya da menisküs yırtıkları olarak geliyor. Bu sağlık sorunlarında da ilgili hakimlere başvurup hastalık kronik hale gelmeden önceden doğru tedavi edilmelidir. Artık ‘artroskopik’ dediğimiz kapalı cerrahi yöntem ile en üst düzeyde teknoloji ile hastanın yaşına ve durumuna göre tedavi edilebiliyor. Önemli olan hastanın zamanında hekime başvurmalıdır.”

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