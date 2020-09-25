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Vezirköprü'de 42 okula korona yönlendirme levhası

İHA

Vezirköprü'de 42 okula korona yönlendirme levhası

Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği (VEKAD) tarafından Vezirköprü'de bulunan 42 okula Kovid19 yönlendirme tabelası dağıtıldı.
Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği eğitime destek olmaya devam ediyor. Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren ve gönüllü öğretmenlerin kurduğu VEKAD, kurulduğu günden itibaren başta kırsal mahalle okulları olmak üzere okulların ve öğrencilerin yararına çalışmalara imza atıyor. Son olarak pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalarda da eğitime destek olan dernek, ilçedeki tüm kırsal mahalle okulları için Kovid19 yönlendirme tabelaları hazırladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte çalışılarak Kovid19 hatırlatmaları ile hijyen kurallarını içeren afiş setleri hazırlandı. Ayrıca uzaktan EBA erişimi olmayan öğrencileri için oluşturulan EBA Destek Noktaları için 42 okula gerekli görsel materyal desteği sağlandı. Hazırlanan destek malzemeleri dernek yönetimi tarafında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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