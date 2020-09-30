Samsun’da uyuşturucuya geçit yok Uyuşturucu tacirleri “Ozon”u geçemedi

Samsun’da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında toplam 11 olayda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram sentetik cannabionid (bonzai), 73 adet sentetik ecza ilacı, 15 kök kenevir bitkisi ve ateşli silahlar ele geçirildi. Operasyonların büyük çoğunluğuna narkotik dedektör köpeği “Ozon” da katıldı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Canik, Alaçam, Tekkeköy, Atakum, 19 Mayıs ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde birçok uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi. Yapılan çalışma neticesinde 18 kişi de gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Ağıllar Mahallesi’nde 17 Eylül şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde, 72 gram kubar esrar, 1 adet elektronik terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız beratta marka tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 1 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hırsızlık malı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Bafra Ağıllar Mahallesi’nde 18 Eylül günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde, 26 gram toz kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Canik Uludağ Mahallesi’nde 20 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile aracında yapılan arama neticesinde 73 adet sentetik ecza ilacı, 3 gram bonzai maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Alaçam Toplu Mahallesi’nde 21 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 41 gram kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy Yaylageriş Mahallesi’nde 22 Eylül günü şüpheli 3 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 8 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilip, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Bafra Derbent Mahallesi’nde 26 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 2 kök kenevir bitkisi, 67 gram kubar esrar, 1 adet ‘kova’ tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Atakum Çatalçam Mahallesi’nde 26 Eylül günü şüpheli 1 araç ile araç içerisinde bulunan 5 şahıs üzerinde yapılan arama neticesinde 1200 gram ve araçta bulunan şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 400 gram kubar esrar ile kubar esrar yapımında kullanılan aletler ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

19 Mayıs Dereköy Mahallesi’nde 28 Eylül günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 2 kök keneviri bitkisi ve 1620 gram kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçe merkezinde 28 Eylül günü 2 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 35 gram kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra Gökçesu Mahallesi’nde 29 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 3 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

İlkadım Ataköy Mahallesi’nde 29 Eylül günü şüpheli 3 şahsın aracında ve üzerinde yapılan arama neticesinde 72 gram sentetik cannabionid (bonzai) olduğu değerlendirilen madde ele geçirilip, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili tahkikata başlandı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada yapılan operasyonlar hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Toplam 11 olayda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram sentetik cannabionid (bonzai), 73 adet sentetik ecza ilacı, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kova tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet hırsızlık malı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirilmiştir.”

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