Samsun'da bağ evinde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da bağ evinde yangın

İHA

Samsun'da bağ evinde yangın

Samsun'da bir bağ evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akbaş'a ait tek katlı bağ evinde yangın çıktı. Alevler biranda evi sararken, olayın fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ev evin içindeki eşyalar tamamen yanarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Evde bulunan tüpler ise patlama ihtimali üzerine itfaiye tarafından bahçeye çıkartıldı. Ev sahibi ve çocuklarının meyve bahçeleri bulunan evi zaman zaman kullandıkları, en son dün akşam saat 18.00'de evden ayrılarak diğer evlerine gittikleri öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER 'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi ...
Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
YEREL HABERLER Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
Romatoid artrit kalp sağlığını etkileyebilir
YEREL HABERLER Romatoid artrit kalp sağlığını etkileyebilir
İtfaiyenin kedi ile imtihanı Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER İtfaiyenin kedi ile imtihanı Otomobilin motor ...
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir 2 milyon 175 bin 607 ton buğday ithal edildi
YEREL HABERLER Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir 2 ...
Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı
Samsun'da kaçak tütün mamulü operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün mamulü operasyonu: 2 gözaltı
Tıpta nadir rastlanan durum: 1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı Safra kesesinde 5 taş bulunan 1 yaşındaki bebek kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu Doç. Dr. Mithat Günaydın: "1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir" "Çocuklarda safra kesesi taşı erişkinlere göre çok daha nadir görülen bir durum"
YEREL HABERLER Tıpta nadir rastlanan durum: 1 yaşındaki bebeğin ...
Samsun’da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da Eylül ayı konut satışları yüzde 9,9 azaldı
51 yılda 306 bin 675 sülün üretildi Samsun’da üretilen sülünler Türkiye’ye dağılıyor 2020 yılında üretilen 17 bin 180 sülün 10 farklı ile gönderildi
YEREL HABERLER 51 yılda 306 bin 675 sülün üretildi Samsun’da ...
Samsun'un ünlü menemencisi, tarifi verdi
YEREL HABERLER Samsun'un ünlü menemencisi, tarifi verdi
İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi ...
Samsun Büyükşehir meclis toplantısı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir meclis toplantısı
Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Uçurtmalar Karabağ için havalandı: Gökyüzü Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile şenlendi
YEREL HABERLER Uçurtmalar Karabağ için havalandı: Gökyüzü Türkiye ve ...
Denetimler Çarşamba'da da devam etti
YEREL HABERLER Denetimler Çarşamba'da da devam etti
Çarşamba Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
Başkan Kılıç. "Terme parmakla gösterilecek şehir olacak"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç. "Terme parmakla gösterilecek şehir ...
Motosikletli kurye kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye kazada yaralandı
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Terme’de 200 öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Terme’de 200 öğrenciye tablet
İş yerlerine korona denetimi
YEREL HABERLER İş yerlerine korona denetimi
Havza'da maske denetimi
YEREL HABERLER Havza'da maske denetimi
Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki başardı “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan Karadeniz’in ilk belediyesi oldu
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X