Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması

– Memur Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Maarif Hareketi Projesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız, “20162017 eğitim öğretim yılında ilk defa başlatılmış olan Maarif Hareketi Projesi okul ve kurumlarda uygulanmasında yaşanan zorluklar ve sorunlar nedeniyle o tarihte de gündeme getirdiğimiz ve revize edilmesi gerekliliğini ifade ettiğimiz bir projedir. 2019 yılında maarif hareketinin alt başlıklarının tamamının sadeleştirilmiş bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eokul Sosyal Etkinlikler Modülü’ne yüklenmiş ve tüm okulların yaptığı çalışmalar bu modül üzerinden sisteme girilerek takip imkanı sağlanmıştır” diye konuştu.

Kalite Takip Sistemi (KTS) hakkında da konuşan Hamdi Yıldız, “Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yapılan tüm çalışmaların Sosyal Etkinlikler Modülü’ne ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce KTS sistemine girilmesi okullarımızın takip edilmesi ve okullarımızın kendilerini takip etmeleri konusunun aynısı olan Maarif Hareketi Projesi öğretmenleri, idarecileri ve kurumları sadece evrak yüküne boğmuştur. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz eğitim öğretimde aynı işi yapmaktan kaynaklı asli görevlerini yerine getiremez duruma getirilmiştir" dedi.

’Toplumsal cinsiyet eşitliği’ konusuna da açıklık getiren Yıldız, şunları söyledi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği, küresel güçlerin toplumu cinsiyetsizleştirmeye yönelik bir operasyonudur. MemurSen olarak konuyla ilgili hassasiyetimizi herkes bilir, konuyu başka mecralara çekmek isteyenlere tavsiyemiz; yayınlamış olduğumuz ‘İki Değer İki Risk’ konulu raporumuzu okumalarıdır. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı gelen tepkilerden kaynaklı ortaöğretimde uygulamaktan vazgeçtiği, YÖK’ün üniversitelerde ders olarak okutulması kararından vazgeçtiği, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun Maarif Hareketi Projesi’nde yer almasına Memur Sen Eğitim Bir Sen olarak tepkimizi ortaya koyduk. Yukarıda belirttiğimiz hususlar da göz önünde tutularak bu proje uygulamadan kaldırılmalıdır.”

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