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Atakum Belediyesi’nden borçlu vergi mükelleflerine ’1 Şubat’ hatırlatması

İHA

Atakum Belediyesi’nden borçlu vergi mükelleflerine ’1 Şubat’ hatırlatması

Atakum Belediyesi, emlak vergisi borçlarını 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son tarihin 1 Şubat 2021 olduğunu hatırlattı.
Mükelleflerin yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmek için Atakum Belediyesi hizmet binasına gelmesine gerek olmadığını belirten yetkililer, tüm işlemlerin Belediye’nin internet sitesi üzerinden yapılabildiği bilgisini verdi. Atakum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, emlak vergisi borçlarını 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmak isteyen vatandaşlar için uzatılan son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erdiğini hatırlattı. Borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin seçeneğinin yanı sıra 6, 9, 12 ya da 18 taksitle ödeme yapabildiğini kaydeden yetkililer, Atakum Belediyesi’nin kurduğu ‘eyapılandırma’ sistemi ile kent sakinlerinin belediye hizmet binasına gelmeden işlem yapabildiğini kaydetti. Atakum Belediyesi Mali Hizmetler ve Bilgi İşlem müdürlüklerince kurulan ‘eyapılandırma’ üzerinden işlem yapmak isteyen yurttaşlar, sisteme www.atakum.bel.tr adresli internet sitesinden ulaşabiliyor.
Sitenin sağ üst kısmındaki ‘Çözüm Merkezi’ menüsünden ‘Neler Talep Edebilirsiniz’ alt başlığına tıklandığında kullanıcıları ‘eyapılandırma’ sayfası karşılıyor. Bu alandan 7256 sayılı yasa kapsamındaki yapılandırma başvuru formunun çıktısını alan yurttaşlar, bilgileri doldurup ıslak imzalarını atıyor. Başvuru formu ve kimliklerinin fotoğraflarını çeken mükellefler, bu görselleri aynı sayfadaki ‘Talep Gönder’ bağlantısına tıkladıklarında açılan sayfa üzerinden yükleyerek Atakum Belediyesi Emlak ve Tahsilat Servisi’ne ulaştırıyor. Başvuru formunu çıktı alma imkânı bulunmayan mükellefler ise formda talep edilen bilgileri kağıda yazarak imzaladıktan sonra bu belgenin fotoğrafını aynı sayfa üzerinden Atakum Belediyesi’ne iletebiliyor.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında 1 Şubat 2021’e kadar emlak vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların hizmet binasına gelmelerine ihtiyaç olmadığını belirten Atakum Belediyesi yetkilileri, “Çok sayıda mükellefin yapılandırma başvurusu için toplu halde belediye hizmet binamıza gelmesi toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Bu riski önlemek için ‘eyapılandırma’ hizmetimiz bulunuyor. Tüm mükelleflerimiz yapılandırma işlemlerini Samsun’da olmasalar dahi kolayca gerçekleştirebilir. Atakumlu hemşehrilerimizin ‘eyapılandırma’ işlemini kullanmalarını, çevrelerini bu konuda haberdar etmelerini, internet ve bilgisayar kullanımında zorluk yaşayan yakınlarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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