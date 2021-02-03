Terme'nin ulaşım ağı genişliyor

Terme'nin Oğuzlu Mahallesi'nde sürdürülen beton yol yapım çalışmalarını inceleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Uzak yakın demeden ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi götürerek mahallelerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturuyoruz” dedi.

Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan sürdürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırıp, yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak isteyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, iyi giden kış şartları nedeniyle yol çalışmalarına yeniden hız verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak belirlenen program dahilinde periyodik bir şekilde çalışma yürüten ekipler son olarak, Bazlamaç ve Kocaman yollarını tamamlayarak, Oğuzlu ve Çamlıca Mahallelerinde yeni beton yol çalışmalarına başladı. Ayrıca şehir merkezinde parke yol çalışmaları sürüyor.

Terme genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Uzak yakın demeden ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi götürerek mahallelerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturuyoruz merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ne gerekiyorsa bir bir yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüzde bu kapsamda gerek merkezde gerekse de kırsalda hummalı bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

2020 yılında 100 kilometrelik yol ağını yenilediklerini vurgulayan Başkan Kılıç, "Yapılan planlama dahilinde tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. 2020 yılında Büyükşehir belediyemizle birlikte 100 kilometrenin üzerinde yol ağımızı yeniledik. İlçe merkezimizde yeni açılan bulvarla birlikte yeni imar yolları açma çalışmalarımız giderek artacak ve hızlanacak. Yolumuz uzun yükümüz ağır ancak ekip arkadaşlarımızla birlikte hemşerilerimize hizmet aşkımız tam” şeklinde konuştu.

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