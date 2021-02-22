Samsun polisi evden hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı

Samsun Emniet Müdürlüğü tarafından evden hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırlandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Bizi izle Samsun" projesi kapsamında, proje faaliyetlerinden olan ve "Evden Hırsızlık" olaylarının meydana gelmesinde kullanılan yöntemlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırlandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin rol aldığı kamu spotunun daha fazla vatandaşımızın bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla dijital olarak çekimi gerçekleştirildi. "Tedbir Elimde" adlı kamu spotunu engelli vatandaşlara yönelik alt yazılı ve normal olarak hazırlandı.

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