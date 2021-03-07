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Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3)

DHA

Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3)


KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA KRİZ GEÇİRDİM
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Z., tarafından sokak ortasında kızları önünde uğradığı tekmetokatlı saldırıda yaralanan E.M.'nin kız kardeşi Rümeysa M., ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söyleyerek, eski eniştesine tepki gösterdi. Rümeysa M., "Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Düşüncenize yaşadığım travmayı. Ablamın yanında yeğenim de var, bir de onun yaşadığı travmayı düşünün. Bazı cezalar verilmediği için bu şiddetti rahat bir şekilde tekrar uyguladı. Daha önceki şikayetlerimizde ceza almadı. Sosyal medyada bu durumu paylaşmak istedim ama ablam istemedi. Ben de kararına saygı duydum. Videodan sonra ben kriz geçirdim ve sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Çünkü sosyal medyada gündem olmadan cezasını almıyor. Yeğenimin durumu iyi ama yaşadığı travma çok büyük, şu an güvenli bir yerde anneannesi ve dedesinin yanında. Gerçekten şiddet uygulamaya cesaret edebilecek tüm erkeklerin, bu olaydan sonra buna cesaret edememesini istiyorum. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin. Umarım hak ettiği cezayı alır ve umarım yaşattığını yaşamadan ölmez" dedi.
VALİ DAĞLI'DAN TALİHSİZ KADINA ZİYARET
Samsun Valisi Zülkif Dağlı da, hastaneye gelerek genç kadını ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Dağlı, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Samsun Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç ile birlikte akşam saatlerinde şiddete uğrayan E.M.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mağdure E.M.' nin sağlık durumu iyi olup konuyu adli ve idari birimlerimizle yakinen takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kadına yönelik şiddetin bir daha asla gündem olmadığı bir dünyaya kavuşmak temennisiyle, şiddet mağduru kadınımıza bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRDİ
Canik İlçe Kaymakamı Mahmut Halal, sosyal medyada bir takipçiye "İyi akşamlar. Kadının hayati tehlikesi yok. Şu an kadının annesi, babası ve çocuğu polis merkezinde. Şahıs gözaltında. Savcılık tarafından adli işlemler yürütülüyor" yanıtında bulundu.
OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadesini kullandı.
BAKAN SELÇUK: MÜDAHİL OLACAĞIZ
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Samsun´da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.
BAKAN KOCA: HASTANIN HAYATİ SORUNU YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da E.M.'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye´yi üzdü. Samsun´daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın gözaltında olduğu, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-07 03:33:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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