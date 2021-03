Türkiye'nin akciğerleri kadınlara emanet: Bu ormanda pozitif ayrımcılık var Kunduz Ormanları'nda Orman İşletme Müdürü, muhafaza memurları ve ağaç kesme işinde çalışanların çoğu kadın

Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan "Kunduz Ormanları" kadınlara emanet. Orman İşletme Müdürünün yanı sıra koruma memurları ve ağaç kesme işinde çalışanların çoğunun da kadın olduğu ormanda günün ilk ışıklarıyla birlikte ormana giren kadınlar, ağır motorlu testereleri ustalıkla kullanarak ağaç kesiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Samsun’da ormancı kadınlar hikayeleriyle parmak ısırtıyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan "Kunduz Ormanları" birçok kadına ekmek kapısı oluyor. Türkiye'de çok az sayıda kadında bulunan "Ağaç Kesme Yeterlilik Belgesi"ne sahip 15 kadın, zorlu ve riskli bir mesleği icra ediyor. Motorlu testereleri ustalıkla kullanan kadınlar ağaçları büyük bir özen ve dikkatle kesiyor. Akabinde ağaçların dalları kesiliyor. 7/24 görev yapan kadın orman muhafaza memurları ise kesilen ağaçların ölçüm işlemini yapıyor. Bu işlemden sonra kadınlar baltalarla ağaçların soyma işlemini gerçekleştiriyor. Aşamalardan geçen ağaçlar, kadınların kullandığı traktörlere yüklenerek istiflenmeye götürülüyor. Ormanın güvenliği de kadınlara emanet. Orman muhafaza memuru kadınlar yangınlardan ağaçları doğru kesmeye kadar birçok konunun güvenliğini sağlıyor.



Ağaç Kesme Yeterlilik Belgeleri var

Orman işinde çalışan 44 yaşındaki Habibe Kelli, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormana giriyor. En büyük yardımcıları ise Beyza ve Serap ismindeki kızları. ‘Ağaç Kesme Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan Habibe Kelli, motorlu testere ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mühürlenen ağaçları ustalıkla kesiyor. Kızları ise kesim işi bittikten sonra annelerine diğer işlemlerde yardımcı oluyor. Orman işini başardıktan sonra gerisinin zor olmadığını belirten Habibe Kelli, "Eşime, çocuğuma katkı oluyor. Orman işini kadınlar da yapabilir diye seçtik. Ormanda ağaçları kesiyoruz, boylama, yığma işlemlerini yapıyoruz. Bu işin her tarafa faydası oluyor. Bu işi yapabilmek için 'Ağaç Kesme Yeterlilik Belgesi' aldık" dedi.

Ağaç Kesme Yeterlilik Belgesi'ne sahip Ayşe Uyar ise, "Bu işi severek yapıyoruz. Babamla kardeşimle hep birlikte çalışıyoruz. Kolay bir iş, alıştık artık. Kesiyoruz, doğruyoruz, soyuyoruz. Bu iş bizim için zor değil" diye konuştu.

Kunduz Ormanları'nda orman muhafaza memuru olan 24 yaşındaki Ebru Başıbüyük, "Doğayı ve ormanı sevdiğim için bu meslekteyim. Biliyorum ki birçok zorluğumuz var. Çok zor koşullarda çalışıyoruz ama ben gayet mutluyum. Ekip arkadaşlarımla her gün erken veya geç, gece veya gündüz hiç fark etmeden araziye çıkarak hep birlikte gayretle çalışıyoruz. Ormanın içindeki ağaçtan tutun hayvanlara kadar her şey bizim himayemiz altındadır. Bizim korumamız altındadır. Üretim aşamasında kesme, ölçüm yapma, damgaya gitme bunu erkekler yaptığı gibi bir kadın ormancı olarak ben de yapıyorum. Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Hanım benim ilham kaynağımdır" şeklinde konuştu.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak tarafından ormanda çalışan kadınlara gül hediye edildi. Gösterdikleri emekler dolayısıyla Irmak kadınlara teşekkür etti.

