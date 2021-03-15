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Samsun’da şubat ayında bin 305 konut satıldı Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 33 azaldı

İHA

Samsun’da şubat ayında bin 305 konut satıldı Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 33 azaldı

Samsun’da konut satış oranları bir yılda yüzde 33 azalarak bin 305 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Şubat ayı konut satış istatistikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Verilen bilgilere göre Samsun’da 2021 Şubat ayında, konut satış oranları bir yılda yüzde 33 azalarak bin 305 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Bin 305 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,6’sı Samsun’da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 19. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

İpotekli konut satışı yüzde 65,5 azaldı
Samsun'da ipotekli konut satışları sayısı yüzde 65,5 azalarak 219 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,5 ile 17. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller birer konut ile Bayburt ve Hakkari oldu. Ardahan'da ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Samsun’da bin 305 konut satışının, 471’i ilk satış, 834’ü ise ikinci el satış
Samsun’da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 17,4 azalarak bin 86 olarak gerçekleşti. Samsun’da diğer satış türleri sonucunda bin 86 konut el değiştirdi. Samsun’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 83,2 olarak kaydedildi. Samsun’da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,6’lık pay alarak 19. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 755 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti.
Samsun’da bin 305 konut satışının, 471’i ilk satış, 834’ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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