Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, yeterli sayıda kişinin aşılanması ile pandeminin etkisinin kırılabileceğini söyledi.

Klinik çalışmalarda inaktif Kovid19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterildiğini vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Türkiye'de korana virüse karşı yapılan inaktif aşının koruyuculuğu yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Aşılamanın hızlandırılarak, yaygınlaşması ve yeterli sayıda kişinin aşılanması ile pandeminin etkisi kırılabilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde 900 sağlık çalışanının görev yaptığını kaydeden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Hastanemizde hamileliğinin ilk döneminde olanlar ve yakın zamanda Kovid19 geçirenler dışında tüm sağlık çalışanlarımız aşılandı. İki doz aşı yapılan sağlık çalışanlarında bir pilot çalışma ile antikor düzeyine baktık ve hepsinde değişik düzeylerde antikor geliştiğini saptadık. İkinci dozdan sonra bir ay süreyle takip ettiğimiz hiçbir sağlık çalışanında korana virüsü enfeksiyonu gelişmedi. Bu sevindirici bir gelişme” diye konuştu.

Vaka sayısının arttığı Samsun gibi Karadeniz illerinde, özellikle 3 “K”ya (kısa mesafe, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durmaya) dikkat edilmediğini gözlemlediklerini hatırlatan Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Ev ziyaretleri, nişan düğün, kına doğum günü kutlamaları gibi toplanmalar, taziyeler ve toplantılar virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor. Varyant virüsün daha hızlı bulaşabilmesi de hastalığın yayılımını hızlandırmaktadır. Kovid aşılarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği tam olarak bilinmiyor. Bu konuda bilgiler netleşinceye kadar koruyucu önlemlere aşılamadan sonra da devam etmek gerekmektedir. Bu önlemler ise maske kullanmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uymaktır" şeklinde konuştu.

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