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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMÜ’de hava ve iklim konuşuldu

İHA

SAMÜ’de hava ve iklim konuşuldu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Meteoroloji ve Klimatoloji Araştırma Topluluğu (MEKAT) tarafından “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” kapsamında “Hava ve İklim” konulu panel düzenlendi.
Online platform üzerinden düzenlenen, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Yurdanur Ünal'ın panelist olarak katıldığı panele Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Keser, Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Demirtaş, Meteoroloji 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kesimoğlu, Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı Miraç Taslak, ve Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgöz ve dinleyiciler katıldı.
İlk olarak söz alan ve panelin moderatörlüğünü üstlenen Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Demirtaş, pandemi nedeniyle etkinliği online platform üzerinden gerçekleştirdiklerini belirterek, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dünya Meteoroloji Günü vesilesiyle bu programı düzenliyoruz. Etkinliğin ilk amacı meteoroloji konusunda farkındalığı artırmak. Bu etkinliği yapmak istememizin bir diğer sebebi de, öğrencilerimizle birlikte pandemi döneminde de bir araya gelebilmek. Öğrencilerimizin meteoroloji alanında bağlantılarını güçlendirmeleri konusunda bu gibi etkinliklerin faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.
Ardından konuşan Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgöz, “İklim değişikliği, bugün daha da önemli bir hale geldi. Meteoroloji mühendisleri olarak, afet riskini azaltma konusunda çalışmalarımız mevcut. Meteoroloji mühendisleri olarak kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Odamız meslektaşlarımızla her zaman birlikte hareket etmek istiyor. Öğrencilerimiz bizlere her zaman ulaşabilir” ifadelerinde bulundu.
Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, etkinlik için teşekkürlerini iletmesinin ardından, “Bugünde aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Meteoroloji mühendisliği, meteorolojik olayların afete dönüşmemesi için önem arz eden bir meslek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte, afet riskini azaltma konusunda AFAD olarak çeşitli projeler yürütüyoruz. İl afet risk azaltma planını oluşturduk. Samsun Üniversitesi de bu planı oluşturmamıza katkıda bulunan kurumlardan birisi” diye konuştu.
Dünya Meteoroloji Günü hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kesimoğlu, “Bölgede bulunan kurumlarla ortaklaşa projeler yürütme gayretimizi sürdürüyoruz. Bölgemizin meteoroloji alanında gelişmesi ve afet riskinin azaltılması hususunda bu projeler önem arz ediyor” diye belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Meteoroloji hakkında doğru bilinen yanlışları aktardı ve hava olaylarının oluşumu hakkında bilgi verdi. “Kötü bilim” ya da daha yaygın olarak bilinen “Galatı Meşhurlar (Doğru bilinen yanlışlar)” konusuna değinen Kadıoğlu, “Ülkemizde meteoroloji alanında yapılmış olan çalışmaların sayısını nitelikli ve literatüre uygun bir şekilde artırmamız gerekiyor. Meteoroloji alanında maalesef doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Bütün bunların önüne geçmeliyiz” diye konuştu. Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu’nun ardından Prof. Dr. Yurdanur Ünal iklim değişikliğini ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarını anlattı.
İklim değişikliğinin hayatımıza olan etkilerinden bahseden Ünal, “Son yüzyılda endüstri devrimiyle birlikte iklimde değişmeler mevcut. Sera gazlarının artması bunun temel nedenlerinden birisi. İklim değişikliği hayatımızı daha fazla etkilemeye başladı. Hava olayları iklim değişikliğine bağlı olarak bölgesel bazda farklılık gösterebilmektedir. Yeşil alanların artırılması ile iklim değişikliğinin zararlarını azaltabiliriz. Kentsel büyüme durdurulamıyor. İklim değişikliğine karşı çözümler üretmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Panel, sorulan soruların panelistlerle cevaplanmasından sonra son buldu.

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