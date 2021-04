Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere Sağlık Müdürü Oruç: "Yoğun bakımda şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz" "Aşı olduktan sonra vatandaşlarımızda rehavet oluştu"

Korona virüs vakalarının hızla tırmanış gösterdiği Samsun'da yoğun bakım doluk oranının yüzde 70'i aşmak üzere olduğunu açıklayan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bunu üzülerek söylüyorum vatandaşlarımızda biraz daha sanki bir rehavet oluştu. Aşı olunca sanki bulaş artık olmayacak, artık hastalık olmayacakmış gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye korona lideri Samsun'da vakalar her geçen gün artış gösterirken Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç ise açıklamalarda bulundu. Samsun'da vatandaşlarda aşı olduktan sonra bir rehavet oluştuğunu söyleyen Oruç, "Samsun'da vakalar son 5 haftadır artış eğilimindedir. Bakanlığımızın açıkladığı verilerde vaka sayıları 100 binde 678 olarak görülmüştü. Bunun sebeplerine baktığımız zaman Samsun'da akraba ziyaretlerinin fazla olması, cenazelere fazla katılım olması, Samsun'un Karadeniz'e açılan bir kapı olması, hareketliliğin fazla olması, bunlarla birlikte İngiliz mutasyonun fazla olması vaka artışlarının artmasına sebep olmuş oldu. Önümüzdeki günlerde alacağımız tedbirle beraber önümüzdeki süreçte bunun azalacağını düşünüyoruz. Pandemide en büyük silahımız aşı olacak. Samsun'da şu anda hem 'Sinovac' hem de 'Biontech' aşıları yapılıyor. Tüm sağlık tesislerimizde Sinovac, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Biontech yapılmaktadır. 357 bin civarı aşımız yapıldı. Bunu nüfusa oranladığımız zaman nüfusumuzun yüzde 15'i aşı yapılmış oldu" diye konuştu.



"Yoğun bakımlarda da şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz"

Aşı olunca insanlarda 'bulaş artık olmayacak, artık hastalık olmayacakmış' gibi bir algı oluşturduğuna dikkat çeken Oruç, "Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Toplumun belli bir kesimi aşılanmadan aşının koruyucu etkisinden tam faydalanamayacağız. Eğer toplumun yaklaşık yüzde 70’i aşılanırsa buradaki bağışıklıkla beraber aşının oluşturmuş olduğu bağışıklıkla beraber pandemiyle mücadelemiz son bulmuş olacak. İnşallah pandemiyi o şekilde yenmiş olacağız. Tabii, hasta sayılarının yükselmiş olması ister istemez hastanedeki hasta yükümüzü artırmakta. Baktığımızda servis yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Yoğun bakımlarda da şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz. Bu doluluk tabi yönetebileceğimiz bir süreçte. Önümüzdeki günlerde de bunun artmaması için gerekli altyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Samsun’da sağlık ekiplerimiz canla başla mücadele etmekte. Bizler her gün nerede hangi mahallede hangi ilçede hangi mahallede ne kadar vaka var bunları bir harita şeklinde risk haritası şeklinde yazmaktayız. Hangi mahallede riski görüyorsak yoğunluğu görüyorsak hemen Samsun Valiliğimizle koordineli şekilde kolluk kuvvetlerimiz olsun, muhtarlarımız olsun onlara ileterek orada anlık tedbirler alıyoruz. Orada gerekli denetimleri veya orada vaka sayısını azaltacak ne gerekiyorsa bunu anlık olarak yapmaya çalışarak pandemiyle mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

