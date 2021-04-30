Çarşamba'da kısıtlama sessizliği

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İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

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Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, Çarşamba ilçesini kısıtlama sessizliğine bürüdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasağın ilk gününde Çarşamba ilçesi kısıtlama sessizliğine bürünürken, sokağa çıkan vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada HES kodu sorgulaması ve muafiyet belgeleri kontrol edildi.

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