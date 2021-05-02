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Samsun’da ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ihale edildi

İHA

Samsun’da ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ihale edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle şehrin ana arter ve bulvarlarında uygulanacak olan 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin ihalesi yapıldı. ASELSAN işbirliğiyle şehre kazandırılacak proje, 2023’e kadar tamamlanacak. Kapsam ve içerik yönünden Türkiye’de bir ilke imza atılacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin hayata geçmesiyle öneminin daha net anlaşılacağını, anlık radarların kalkacağını, hızın artacağını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bir yılda tamamlanan çalışmalar kapsamında mevcut yol güzergahlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrilerinin modernize edilip dinamik hale getirilmesi ve dijital sistemle yönetilmesini amaçlayan ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin ihalesi yapıldı. Proje yapay zeka yazılımlarıyla dijital sistem üzerinden yönetilecek ve toplu ulaşım sistemine de düzen ve kalite getirecek. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen bozuk kavşak, sinyalizasyon ve yanlış parklanma gibi tüm olumsuz faktörlerin ortadan kaldırarak kazaları minimize edecek projeyle ilgili konuşan Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, ihale sürecinin tamamlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Saha yatırımlarına kısa sürede başlanacağını ifade eden Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in destekleriyle bir yılı aşkın yoğun çalışma ve fizibiliteler neticesinde vücuda getirdiğimiz projemiz ihale edildi. İhaleyi kazanan şirketle yakın zamanda sözleşme imzalanarak yatırım hazırlıklarına başlanacak. İsmet İnönü Bulvarı’ndan başlatacağımız projeyi 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Trafiğin akışını güvenli ve verimli hale getirmek için de altyapı tesisatlarının modernizasyonunda çok sayıdaki kurum ve kuruluşla eş zamanlı çalışma yapacağız” dedi.

Hız artarken, trafik güvenliği yükselecek
Kapsam ve içerik yönünden Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, projeye büyük önem verdiklerini söyledi. Hayata geçmesiyle önemin daha net anlaşılacağını anlatan Başkan Demir, “Küçük dokunuşlarla trafik ve ulaşım sorunlarının önemli kısmını çözmüş olacağız. Seyir halindeki araçların hızını artırırken, trafik güvenliğini yükseltip kazaları azaltacak. Şehrin güneyindeki giriş ve çıkışları daha hızlı hale getirecek. Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda araçların daha az yakıt yakarak daha uzun mesafe gidebilmelerini sağlayacak. Emisyon salınımı düşecek. Karayolu alt yapısını daha verimli kullanmaya bizi teşvik edecek. Çevre ve hava kirliliğinin azaltılmasına ciddi katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Anlık radarlar kalkıyor
Trafik akışını daha güvenli ve verimli hale getirmek için hız koridorları oluşturup, anlık radarları da kaldıracaklarını dile getiren Demir, “Hız koridorlarında hız limitlerini düşürmeyip aksine artıracağız. Bunu yaptığımızda da anlık radar olmayacak. Mevcut hız limitleri üzerinde anlık değil, iki nokta arasındaki mesafe içinde ortalama hız tespitleri yapılarak dikkate alınacak. Bununla trafik kazalarında can ve mal kaybının önüne geçmek istiyoruz. Köprü ve otoban geçişlerinde olduğu gibi plaka tanıma sistemiyle parklanma yapan araç ücretini elektronik ortamda tahsil eden, insan faktörünün olmadığı dijital bir sistem tasarladık. Teknolojiyi en üst seviyede verimli kullanarak insan kaynağı maliyeti de düşürmüş olacağız. Dolayısıyla mali açıdan ciddi tasarruf elde etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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