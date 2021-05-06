Prof. Dr. Özden: "Sedef hastalığının tedavisi var" "Sedef hastalığı konusunda tıpta devrim yaşandı denebilir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden, yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ile birlikte, artık sedef hastalığının tedavisinin olduğunu açıkladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı tarafından, "3. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu" 78 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle online olarak yapılacak sempozyumda sedef, saç dökülmesi, alerji gibi hastalıklarda tedavideki yenilikler konuşulacak.

Gerçekleştirilecek sempozyum öncesi açıklama yapan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Pandemiden ötürü geçtiğimiz yıl bir ara vermiştik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Sempozyumda dermatoloji ile ilgili son gelişmeler ve tedavi yöntemleri uzman isimler tarafından anlatılacak” dedi.



"Sedef hastalığı konusunda tıpta devrim yaşandı denebilir"

Sedef hastalığı ile ilgili yanlış bir algı olduğunu dile getiren Müge Güler Özden, “Hastalarımız sedef hastalığının tedavisinin olmadığını düşünüyor. Böyle bir yanlış algı var. Halbuki sedef hastalığının tedavisi var. Üstelik çok gelişti. Bu konuda tıpta devrim yaşandı denilebilir. Hastalar artık son derece gelişmiş tedavilerle konforlu bir yaşam sürdürebiliyor. Yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ile birlikte, sedef hastalığının artık çaresinin olduğunu hastalarımızın bilmesi gerekir. Hastalarımızın özellikle üniversite hastaneleri ve dermatoloji uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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